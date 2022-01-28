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Giriş Tarihi: 28.1.2022 10:46 Son Güncelleme: 28.1.2022 10:54

Sahte deterjan operasyonu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Sahte deterjan operasyonu

Adana’da polis, kurduğu kaçak atölyelerde sahte deterjan üretip, el altından piyasaya sürdüğü tespit edilen E.K.’ya ait 2 farklı depoya eş zamanlı baskın düzenledi; bin 777 litre sıvı, 670 kilo da toz olmak üzere sahte deterjanla birlikte 20 litre de yine sahte şampuan ele geçirdi.

Adana'da deterjan fiyatlarının artmasını fırsat bilen sahtekarlar, kurdukları kaçak atölyelerde sıvı ve toz deterjan üretip, el altından piyasaya sürerek, insan sağlığını hiçe saydı. Polis, söz konusu kaçak üretim merkezlerini tespit edip, eş zamanlı baskın düzenledi. Depo sahibi E.K. gözaltına alınırken, piyasa değeri 150 bin lira olan; bin 777 litre sıvı, 670 kilo da toz olmak üzere sahte deterjanla birlikte 20 litre de yine sahte şampuan ele geçirildi. Sahte deterjan yapımında kullanılan 2 bin 695 kiloluk hammaddeye de el konuldu.

ARTIŞI FIRSATA ÇEVİRDİLER
Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, deterjan fiyatlarının artmasını fırsat bilen sahtekarların, kurdukları kaçak atölyelerde sıvı ve toz deterjan üretip, bunları ünlü markalara ait ambalajlarla el altından piyasaya sürdüğü istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu üretimin ana üssü olan E.K.'ya ait Akkapı ve Gülbahçesi mahallelerinde bulunan 2 ayrı depoya eş zamanlı şok baskınlar düzenledi.

150 BİN LİRALIK SAHTEKARLIK
Yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan; bin 777 litre sıvı, 670 kilogram da toz olmak üzere sahte deterjanla birlikte 20 litre de yine sahte şampuan bulundu. Sahte deterjan yapımında kullanılan 2 bin 695 kilogramlık hammaddeye de el konuldu. Aramalarda ayrıca; ünlü markalara ait 2 bin 921 adet boş kutu, koli ve kapağın yanı sıra elektrikli mikser, terazi ve pres makinesi de ele geçirildi. E.K.'nın emniyetteki sorgusu da sürüyor.

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Sahte deterjan operasyonu
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