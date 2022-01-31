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Giriş Tarihi: 31.1.2022 10:22 Son Güncelleme: 31.1.2022 10:52

Sahte deterjan operasyonu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sahte deterjan operasyonu

Adana'da polis, ‘merdiven altı’ olarak tabir edilen kaçak atölyelerde sahte deterjan üretilip, piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti; bir depoya yaptığı şok baskında 940 kilo sahte toz deterjanla 16 bin 300 kilo da hammadde ele geçirdi.

Adana Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, deterjan fiyatlarının artmasını fırsat bilen sahtekarların, kurdukları kaçak atölyelerde sahte deterjan üretip, bunları da ünlü markalara ait ambalajlara doldurup, el altından piyasaya sürmeye hazırlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Seyhan ilçesinde Yeşiloba Mahallesi'nde yer alan, M.A.'ya ait depoya baskın düzenlendi.

'Merdiven altı üretim' yaptığı tespit edilen kaçak üretim tesisinde; piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 940 kilo sahte doz deterjanla birlikte 16 bin 300 kilo da deterjan yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. Ünlü markalara ait 500 adet 10 kilogramlık boş deterjan paketi, dolum ve pres makinesinin yanı sıra tartıya da el konuldu. Gözaltına alınan M.A.'nın, sorgusu sürüyor.

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Sahte deterjan operasyonu
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