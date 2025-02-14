Sahte diplomattan evlilik vurgunu

İstanbul'da yaşayan Ezgi A. (28) isimli genç kadının 2022 yılının başlarında çalıştığı öğretmen evinde tanıştığı kişi, kendisine ve ailesine resmen kâbus oldu. Atilla Sarıgil, kendisini bir diplomat ve dışişleri bakanının danışmanı olarak tanıtarak genç kadının güven duymasını sağladı. Ardından kadının ailesiyle tanıştı. Sarıgil, çok çalışıyor, gecesi gündüzü olmadığını söyleyerek yoğunluğundan yakınıyordu. Ezgi A. ise sevgilisinin büyük işler ve görevler üstlenmesi nedeniyle güven duyuyordu.Atilla Sarıgil, bir süre sonra bakanlıkta Ortadoğu sorumluluğu görevini üstendiğini söyledi. İlişkileri son sürat devam ederken iddiaya göre Atilla Sarıgil, devlet adına yapmış olduğu iş için zor durumda kaldığını ve diplomatlığını kaybettirme riski olduğu bahanesiyle genç kadından 2 milyon TL borç para aldı.Ancak Şubat 2024'te Ezgi A., kendisine gelen bir telefonla gerçekleri öğrendi. N.Ö. isimli bir kadın arayarak "Sen Atilla'yı nereden tanıyorsun?" diye sordu. Ezgi A., sevgilisi olduğunu söyledi. N.Ö., "Biz Atilla ile evleniyoruz" cevabını verince ise genç kadının dünyası başına yıkıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede yaşadıklarını tek tek anlattı. Hayali diplomat hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılması talep edildi.