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Giriş Tarihi: 4.6.2023

Sahte diplomayla üniversiteye kaydoldu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Sahte diplomayla üniversiteye kaydoldu
İstanbul'da özel bir üniversiteye yurtdışında liseyi okuduğunu belirterek kayıt olan genç kızın foyası ortaya çıktı. Sultan Devrim İ., söz konusu üniversiteye 2017-2021 yılları arasında lise öğrenimini Ukrayna'da tamamladığını belirterek sınavsız kaydolmak istedi. Üniversite, öğrencisinden liseyi yurtdışında okuduğuna dair diplomasını talep etti. Sultan Devrim İ. ise yurtdışından alınmış bir eğitim sertifikasını ibraz ederek okula kaydoldu. Okul yönetimi kayıttan sonra genç kızdan asıl diplomasını istedi ancak Sultan İ. çeşitli bahaneler sunarak diplomanın aslını sunmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Okul yönetimi bunun üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazdığı talep yazısında öğrencilerinin 2017-2021 yılları arasında yurtdışına çıkıp çıkmadığını sordu. Genç kızın yurtdışı çıkış kaydının bulunmadığını öğrenen üniversite, önce öğrencisinin okulla ilişiğini kesti. Ardından liseyi Ankara'da okuduğu tespit edilen Sultan Devrim İ. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan ihbarda bulunuldu. Sultan Devrim İ. hakkında soruşturma başlatıldı.

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Sahte diplomayla üniversiteye kaydoldu
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