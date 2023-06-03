Sahte diplomayla üniversiteye kaydoldu

İstanbul'daözel bir üniversiteyeyurtdışındaliseyi okuduğunubelirterek kayıtolan genç kızınfoyası ortaya çıktı.Sultan Devrim İ.,söz konusu üniversiteye2017-2021 yıllarıarasında lise öğreniminiUkrayna'da tamamladığınıbelirterek sınavsız kaydolmakistedi. Üniversite, öğrencisindenliseyi yurtdışındaokuduğuna dair diplomasınıtalep etti. Sultan Devrim İ. iseyurtdışından alınmış bir eğitimsertifikasını ibraz ederekokula kaydoldu. Okul yönetimikayıttan sonra genç kızdanasıl diplomasını istediancak Sultan İ. çeşitli bahanelersunarak diplomanınaslını sunmadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Okul yönetimi bunun üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazdığı talep yazısında öğrencilerinin 2017-2021 yılları arasında yurtdışına çıkıp çıkmadığını sordu. Genç kızın yurtdışı çıkış kaydının bulunmadığını öğrenen üniversite, önce öğrencisinin okulla ilişiğini kesti. Ardından liseyi Ankara'da okuduğu tespit edilen Sultan Devrim İ. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan ihbarda bulunuldu. Sultan Devrim İ. hakkında soruşturma başlatıldı.