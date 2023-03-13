Sahte dişçi yakalandı

İstanbul'da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak bir diş hekimliği ofisi olduğunu ihbarını alınca harekete geçti. Polis, hijyen koşullarına uymadan kaçak şekilde muayene yapan O. Dişçi (37) isimli sahte doktoru gözaltına aldı. Diş yapımı ve diş tedavisinde kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Protez Kalfalığı Belgesi' aldığı belirlenen O. Dişçi'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kaydının olduğu da ortaya çıktı. O. Dişçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.