Haberler Yaşam Haberleri Sahte dişçi yakalandı
Giriş Tarihi: 14.3.2023

Sahte dişçi yakalandı

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte dişçi yakalandı
İstanbul'da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak bir diş hekimliği ofisi olduğunu ihbarını alınca harekete geçti. Polis, hijyen koşullarına uymadan kaçak şekilde muayene yapan O. Dişçi (37) isimli sahte doktoru gözaltına aldı. Diş yapımı ve diş tedavisinde kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Protez Kalfalığı Belgesi' aldığı belirlenen O. Dişçi'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kaydının olduğu da ortaya çıktı. O. Dişçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbulluya kentsel dönüşüm kredisi: 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
ABD bankacılık krizinin arkasında şaşkına çeviren gerçek: 'Kurtarıcı' dedikleri ismin bankası battı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ’cü Tuna Bekleviç’ten Kılıçdaroğlu’na açık mektup! 'Türkiye'ye dönmek için hazırız' mesajı
Alanya'da akıl almaz vurgun 5 Milyon TL
Son dakika: Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber! Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı!
Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den PKK terör elebaşı Öcalan'a selam!
3 üniversite bitiren kişiyi "Ben Hızır'ım" diyerek dolandırdı! Görüntüler ortaya çıktı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte dişçi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA