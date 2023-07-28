Sahte doktor kaşeleriyle büyük vurgun

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yapılan soruşturmalarda, şebekenin, engeli olmayan veya engellilik oranı düşük olan vatandaşlara sahte engelli raporları düzenledikleri ve böylece emeklilik maaşı, ÖTV indirimi, yaşlı bakım aylığı gibi durumlardan faydalandırdıkları tespit edildi.

RAPOR BAŞINA EN AZ 50 BİN TL ALMIŞLAR

Şebeke üyelerinin, düzenledikleri her bir sahte rapor karşılığında 50 TL'den başlayan ve engel oranına göre yükselen rakamlarda para aldıkları belirlendi. KOM Ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Bu yöntemle devleti zararı uğrattıkları tespit edilen Ş.Ö. (38), F.V. (39), C.K. (48), H.Y. (42), Y.Ş. (47), H.M. (59), A.O. (48), H.T.Y. (44), A.O.Y. (44), gözaltına alındı. Suçlamaları kabul ettikleri öğrenilen şüpheliler, haklarında hazırlanan evraklarla birlikte adliyeye sevk edildi.