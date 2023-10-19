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Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:24 Son Güncelleme: 19.10.2023 10:49

Sahte dolar cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’de Suriye uyruklu Nihad Memik ve Türk vatandaşı E.Ç., ayakkabı tamiri ve imalatı yapan Suriye uyruklu W.S. (47) ve oğlu M.S.'den (20) sahte dolar karşılığında bir miktar gerçek dolar istedi. Bu teklifi reddeden baba oğul ile Memik arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Nihad Memik ve E.Ç., zorla ev anahtarını alıp ayakkabı kalıp malzemelerine el koydu. İki taraf arasında büyüyen tartışma cinayetle sonuçlandı. M.S. avcı bıçağıyla yaraladığı Nihat Memik’i öldürdü, E.Ç,’yi ise yaraladı. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sahte dolar cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi 4072 sokakta saat 22.50 sıralarında geçen salı günü, Suriyeli Nihad Memik ve Türk vatandaşı E.Ç., ayakkabı tamiri ve imalatı yapan Suriye uyruklu W.S. ve oğlu M.S.'den sahte dolar karşılığında bir miktar gerçek dolar istedi.

Baba- oğul, bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Nihad Memik ve E.Ç., M.S.'nin küçük kardeşinden zorla ev anahtarını alıp, ayakkabı kalıp malzemesine de el koydu. El konulan eşyalarını almaya gelen baba W.S. ile Nihad Memik ve E.Ç. arasında önce tartışma, sonra ise arbede çıktı. Olayı gören W.S.'nin oğlu M.S., dükkanda bulunan avcı bıçağıyla Nihad Memik ve E.Ç.'ye saldırdı. M.S., Nihad Memik'i kasık bölgesinden, E.Ç.'yi ise karın bölgesinden yaraladı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Memik Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.Ç. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nihad Memik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden E.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayın şüphelileri baba- oğul, ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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