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Giriş Tarihi: 17.7.2022 13:46 Son Güncelleme: 17.7.2022 13:52

Sahte dolarla şov tahriki emniyette bitti

İstanbul Beyoğlu’nda Filistin asıllı Mohamad Abu G.., kaldığı otelin penceresinden sokaktaki vatandaşların üzerine yüklü miktarda dolar saçtı. Bu anları kayda alıp sosyal medya hesabından paylaşan Mohammad Abu G. kısa sürede birçok kullanıcının tepkisine neden oldu. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen genç adam, Beyoğlu Emniyeti’nce kısa sürede yakalanırken, otel odasında bulunan dolarları iste sahte çıktı.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Sahte dolarla şov tahriki emniyette bitti

Beyoğlu Sıraselviler Caddesi üzerindeki bir otelde konaklayan Filistin asıllı İsrailli Mohammad Abu G., kaldığı odanın penceresinden sokakta yürümekte olan yurttaşların üzerine yüklü miktarda dolar saçtı. Bu anları da cep telefonuyla kayda alıp sosyal medya hesabından paylaşan Mohammad Abu G.'nin videosu kısa sürede birço kullanıcının tepkisini çekti. Kısa sürede çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ve Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Videolardan adres tespiti gerçekleştiren ekipler, Mohamad Abu G.'yi konakladığı otel odasında yakaladı.

DOLARLAR SAHTE ÇIKTI

Filistin asıllı gencin kaldığı otel odasında arama gerçekleştiren polis ekipleri, odada 12 adet 100 dolarlık bankot buldu. Banknotlar üzerinde yapılan incelemelerde dolarların sahte olduğu ortaya çıktı.

HALKI TAHRİKTEN İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "parada sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı. Öte yandan şüphelinin sosyal medya hesabında yüklü miktarda para saçtığı çok sayıda video bulunduğu görüldü.

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Sahte dolarla şov tahriki emniyette bitti
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