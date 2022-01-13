Sahte dolarlarla suçüstü yakalandı! Havalimanına geldiği taksiye bile sahte dövizle ödeme yaptı

İddialara göre; yurt içi ve yurt dışı sahte para ile sahte döviz taşımacılığı yapan uluslararası bir kalpazanlık şebekesinin bir üyesini takibe alan İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Havalimanı'na gelen şebeke üyesi Murat K.'nın İstanbul Havalimanı'na geldiğini, dövizle ödeme yaptığı ticari taksiye de ödeme olarak sahte Amerikan Doları verdiğini belirledi.