“Hayır yapma” tezgahıyla sahte Euro dolandırıcılığı!

Pendik'te 9 Aralık 2022 günü yolda yürürken dolandırılan Ali Ç.'nin başına gelenler duyanları şok etti. Dakikalar içinde cebindeki tüm parayı kaptıran adamın yardımseverliği başına iş açtı. Yanına yanaşan araba, talihsiz adamın sonu oldu.

HAYIR YAPMA YALANIYLA DOLANDIRDI

İddiaya göre olay günü Ali Ç.(63), yolda yürüdüğü esnada yanında siyah bir araba belirdi. Arabanın şoför koltuğunda oturan Soner A.(55), Ali Ç.'ye seslenerek "Ben yurt dışında yaşıyorum hayır yapmak istiyorum paramı bozar mısın" dedi. Bunun üzerine tanımadığı Soner A.'ya yardımcı olmak isteyen Ali Ç., dolandırıcılık tezgahına düştüğünden habersizdi.

SAHTE EURO KARŞILIĞINDA 5 BİN LİRA

Cebindeki cüzdanını çıkaran talihsiz adam, yaklaşık 5 bin lirasını arabanın içindeki Soner A.'ya uzattı. Soner A.'dan parasının karşılığında yaklaşık 150 Euro alan Ali Ç., ardından yoluna devam etti. Daha sonrasında elindeki banknotları kuyumcuları götürüp bozdurmaya çalışan adam, kuyumcunun banknotların sahte olduğunu söylemesi üzerine hayatının şokunu yaşadı.

AYNI SUÇTAN TUTUKLANMIŞ

Beyninden vurulmuşa dönen adam soluğu savcılıkta aldı. Ali Ç.'nin hayatında bir kere gördüğü Soner A.'dan şikayetçi olması sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda savcılık, şüpheli Soner A.'nın ifadesini almak istediğinde şaşırtıcı bir durumla karşılaştı. Ali Ç. gibi başkalarını da dolandırdığı, bu nedenle şüphelinin adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Soruşturmada SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan şüpheli Soner A., suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek "Müştekiyi hatırlıyorum ama tanımıyorum. Ama ben kendisini dolandırmadım" dedi.

MERKEZ BANKASININ UZMANLIK RAPORUNDA "GEÇERSİZ" DEDİ

Soruşturmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Şubesi'nin uzmanlık raporunda tutuklu şüphelinin Euro türü para vererek karşılığında Türk lirası aldığını ve "Üzerinde sende kalsın harca ya da iyilik yap..." şeklinde sözler söyleyerek birçok mağduru kandırdığı ve verdiği Euro türü banknotların bir yerinde "GEÇERSİZ" yazısının bulunduğu tespit edildi.

SAVCLIKTAN "YAŞLILIK" VURGUSU VE 17 YIL HAPİS TALEBİ

Savcılık, hazırladığı iddianamede çarpıcı vurgulara yer verdi. Olayda dolandırılan müştekinin yaşı itibariyle sahte banknotlarda yazılan "GEÇERSİZ" yazısını fark etmesinin mümkün olmadığının altını çizdi. Şüpheli Soner A.'ya "Dolandırıcılık" ve "Parada sahtecilik" suçlarından 17 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.