Sahte dövizlerle suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Parada Sahtecilik" suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir yıl süren teknik ve saha çalışmaları neticesinde yapılan ara operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 185 bin lira olan sahte paraları piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlenen şahıslar sahte paralar ile yakalandı.



Basım ve kesim işleri tamamlanmış 5 bin 500 dolar, kesim işlemi tamamlanmamış piyasaya sürmeye hazır toplam değeri 55 bin dolar olan sahte 100'lük banknotlar halinde Dolar, ayrıca matbaa olarak kullanılan yerde para sayma makinası, çok sayıda folyo, giyotine, para yapımda kullanılan çok sayıda kâğıt, yazıcı kartuşu, filigran gibi materyaller ele geçirildi.



Yapılan çalışmaların devamında İstanbul merkezli 19 ilde (Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak) 83 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 50 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 adet tabanca, narkotik madde, sahte olduğu değerlendirilen toplam 50 bin lira ele geçirildi.