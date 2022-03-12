Sahte emlakçılar adliyeye sevk edildi

BÖYLE DOLANDIRDILAR

Ankara Gasp Büro Amirliği'nin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Suç örgütü, sözde emlak ofisi açarak gayrimenkul satısı adı altında vatandaşı ağına düşürdüğü ortaya çıktı. Örgüt liderleri Elif P. ile Eray Ö. emlak ofisine gelen müşterilere evleri gösterirken ikna olmaları ev sahibinin paraya ihtiyacı olduğu için fiyatının düşük olduğunu aktardı. Devir işlemleri için Tapu Müdürlüğü'ne gittiklerinde ise; örgüt ile birlikte hareket eden tapu memurları, satın alınmak istenilen evde haciz işleminin olduğunu söyledi. Müşterilere evde haciz olduğu bilmediklerini ve bunu çözerek satış işleminin gerçekleştirebilecekleri aktardı.