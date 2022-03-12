Sahte emlakçılar adliyeye sevk edildi

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinin yaptığı araştırmalar ve mağdur olan vatandaşların yaptığı şikayetler neticesinde, Mamak ve Altındağ bölgesinde emlak ofisleri açarak kendilerini emlakçı olarak tanıtan suç örgütünü tespit etmesinin ardından aralarında 2 tapu memurunun bulunduğu 41 şüpheliye yönelik 43 adreste eş zamanlı 'Avcı Emlakçılar' operasyonu düzenledi. Ankara Emniyetinde 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından aralarında örgüt liderleri ve tapu memurları olan 39 şüpheli tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.
BÖYLE DOLANDIRDILAR
Ankara Gasp Büro Amirliği'nin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Suç örgütü, sözde emlak ofisi açarak gayrimenkul satısı adı altında vatandaşı ağına düşürdüğü ortaya çıktı. Örgüt liderleri Elif P. ile Eray Ö. emlak ofisine gelen müşterilere evleri gösterirken ikna olmaları ev sahibinin paraya ihtiyacı olduğu için fiyatının düşük olduğunu aktardı. Devir işlemleri için Tapu Müdürlüğü'ne gittiklerinde ise; örgüt ile birlikte hareket eden tapu memurları, satın alınmak istenilen evde haciz işleminin olduğunu söyledi. Müşterilere evde haciz olduğu bilmediklerini ve bunu çözerek satış işleminin gerçekleştirebilecekleri aktardı.
Örgüt üyeleri tekrar müşteriye dönerek hacizi kaldırmak için bir miktar paraya ihtiyaç olduğunu bunu ev satın alma miktarından düşülebileceği bunun karşılığında ise senet verebileceklerini söyledi. Sözde emlakçılara güvenen müşteriler, istenilen miktar karşılığında senet aldı.
Örgüt üyeleri ile birlikte tekrar Tapu Müdürlüğüne gidildi. Tapu memurları bu seferde "sistemde sorun var" diyerek devir işlemi gerçekleştirmedi. Aradan geçen günlere rağmen devir işleminin gerçekleştiremeyen müşteriler emlakçının kapısına dayanarak ödeme yaptıkları parayı geri istemesi üzerine tehdit ve darp edilerek geri gönderildi.Sabah Özel! Ankara'daki emlakçı çetesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı! Tapu isteyen müşterinin başına silah dayamışlar