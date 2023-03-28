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Giriş Tarihi: 28.3.2023 18:16 Son Güncelleme: 28.3.2023 18:24

Sahte engelli raporu operasyonunda 8 gözaltı

Şırnak’ta sahte engelli raporu çıkarılmasını sağlayan ve aldıkları sahte evraklar ile ‘engelli aylığı’, ‘bakım aylığı’ gibi engellilere tanınan haklardan yararlanıp kamu zararına neden oldukları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Sahte engelli raporu operasyonunda 8 gözaltı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak Kaçakçılık ve Organize Suclarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şırnak merkezli Cizre ilçesi ve Ankara'da yasadışı şekilde engelli raporu alarak engelli aylığı, bakım aylığı gibi suç işledikleri, bu suçlar neticesinde kamuyu tahmini olarak 5 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edilen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon başlattı.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık ile Resmi Belgede Sahtecilik suçlarını işledikleri ve iştirak ettikleri tespit edilen 9 şüpheliden Cizre'de ikamet eden E.Y, M.M, N.Ü, Ş.M, M.Y, H.Ş, İ.B, D.P gözaltına alındı.

Şüpheli evlerinde yapılan aramalarda başka kişilere ait kimlik fotokopileri, sağlık kurulu raporları ve çeşitli dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler yurtdışı yasağı ile adli kontrol kararı ile serbest bırakıldılar

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Sahte engelli raporu operasyonunda 8 gözaltı
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