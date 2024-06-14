Sahte engelli raporu vurgunu: 205 milyon TL para akışı tespit edildi!

205 MİLYON TL PARA AKIŞI

Şüphelilerin vatandaşlara sahte engelli raporu düzenleyerek engelli araç alımı, emeklilik, aylık bağlatma, bakım yardımı, özel eğitim ve istihdam gibi hak ve hizmetlerden usulsüz yararlandırıp, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve jandarmanın araştırmaları sonucunda, örgüt içinde 205 milyon 219 bin 909 TL para akışı tespit edildi. 17 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi...