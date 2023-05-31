Haberler Yaşam Haberleri Sahte Erişim Engeli Çetesi’ne operasyon: 7 gözaltı…
Giriş Tarihi: 31.5.2023 09:34

Sahte Erişim Engeli Çetesi’ne operasyon: 7 gözaltı…

“Sahte Erişim Engeli” kararları satan şebekeye düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte Erişim Engeli Çetesi’ne operasyon: 7 gözaltı…

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bazı ulusal yayın organlarına gönderilen "Erişim Engeli" taleplerinin optik cihazlarla hazırlanan sahte belgeler olduğunu tespit etti. Bir şebeke belirlendi. Şebeke lideri Uğur Y. ve şebeke üyelerinin; aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 12 kişiye söz konusu sahte mahkeme kararlarını para karşılığında sattığı tespit edildi. İstanbul, Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yedi şebeke üyesi yakalandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Hatice Aksakal'dan Önder Aksakal'a yanıt: Sana değil Erdoğan'a oy veririm
Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
Türkiye o görüntülere büyük tepki göstermişti: “İtlere ekmek satmıyoruz!” hakaretine maruz kalan çocuk SABAH’a konuştu
Çekmeköy ve Şile'de ilginç detay
İYİ Parti'de Akşener'in koltuğu sallantıda! Yerine isim bakıyorlar
SON DAKİKA | AK Parti'de kritik MYK! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Ömer Çelik'ten flaş açıklama
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
'THY satılıyor' iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte Erişim Engeli Çetesi’ne operasyon: 7 gözaltı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA