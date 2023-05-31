Sahte Erişim Engeli Çetesi’ne operasyon: 7 gözaltı…

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bazı ulusal yayın organlarına gönderilen "Erişim Engeli" taleplerinin optik cihazlarla hazırlanan sahte belgeler olduğunu tespit etti. Bir şebeke belirlendi. Şebeke lideri Uğur Y. ve şebeke üyelerinin; aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 12 kişiye söz konusu sahte mahkeme kararlarını para karşılığında sattığı tespit edildi. İstanbul, Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yedi şebeke üyesi yakalandı.