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Giriş Tarihi: 18.4.2023 10:07 Son Güncelleme: 18.4.2023 10:55

Sahte evraklarla başvuru yaptılar! Suçüstü yakalandılar

İstanbul’da çifte “Organ Ticareti” operasyonu düzenlendi. Kendilerini akraba olarak gösteren sahte evraklarla “Böbrek Nakli” için iki ayrı özel hastaneye başvuran altı kişi gözaltına alındı. Suudi Arabistan ve Burkina Faso uyruklu İki kişinin böbreklerini 10 bin Dolar ve dört bin Euro karşılığında satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte evraklarla başvuru yaptılar! Suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; iki ayrı "Organ Ticareti" operasyonu düzenledi. "Amca-Yeğen" olduklarını ibraz eden Suudi Arabistan uyruklu donör A.K.A.A. ve alıcı A.N.A.A. isimli iki kişi sahte evraklarla böbrek nakli için özel bir hastaneye başvurdu. Akraba olmadıkları saptanan ve gözaltına alınan ikilinin "Böbrek Nakli" için 10 bin Dolar karşılığında anlaştıkları tespit edildi.

İkiliye aracılık eden iki kişi daha yakalandı. Diğer operasyon ise yine kendilerini "Akraba" olarak tanıtan Burkina Faso uyruklu böbrek alıcısı J.M.O. ve kendisini söz konusu kişinin yeğeni olarak gösteren Burkina Faso uyruklu Y.T.'ye düzenlendi. Özel bir hastaneye başvuran ikilinin hazırladıkları 28 sayfalık resmi belgenin 21'inde sahte mühür ve pullar olduğu, ikili arasında herhangi bir kan bağı olmadığı tespit edildi. Böbrek nakli için dört bin Euro karşılığında anlaştıkları saptanan ikili de yakalanarak gözaltına alındı.

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Sahte evraklarla başvuru yaptılar! Suçüstü yakalandılar
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