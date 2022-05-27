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Giriş Tarihi: 27.5.2022 09:47

Sahte evraklarla para topladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sahte evraklarla para topladılar

İstanbul’da ikamet izinleri reddedilen yabancı uyruklu kişilerden ikamet izni çıkartma vaadiyle para alan ve sahte evraklarla sözde ikamet izni çıkartılan bir danışmanlık şirketine operasyon düzenlendi.

İstanbul Polisi; sosyal medya üzerinden iki bin dolar karşılığında İl Göç İdaresi'nden randevu almadan ve herhangi bir evrak sunmadan ikamet izni temin edilen bir danışmanlık şirketine baskın yaptı. Danışmanlık şirketi çalışanlarının ayrıca ikamet izinleri reddedilen yabancı uyruklu kişilerden ikamet izni çıkartma vaadiyle para aldıkları saptandı. Şirketin Bağcılar İlçesi'ndeki adresine gerçekleştirilen operasyonda M.T. ve Y.T. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 280 paket kaçak sigara ve 67 şişe kaçak alkol ile ikamet izni başvurusunda kullanılmak üzere çok sayıda usulsüz evrak ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T. ve Y.T.'nin 67 kişiye kendi ikamet adresleri üzerinden usulsüz kira sözleşmeleri hazırladıkları, bu yöntemle İl Göç İdaresi'ne teslim edilen başvuru evraklarında sahtecilik ve usulsüzlük yaptıkları belirlendi. İş yerine toplamda 120 bin lira idari para cezası kesildi.

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Sahte evraklarla para topladılar
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