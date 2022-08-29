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Giriş Tarihi: 29.8.2022 11:03 Son Güncelleme: 29.8.2022 11:06

Sahte evraklarla vurguna 4 gözaltı… Ödeme alıp dolandırdılar

İstanbul’da “İkamet İzin Süresi Uzatma” ve “Yasa Dışı Yollardan Yurt Dışına Çıkma” başta olmak üzere farklı gerekçelerle yabancı uyruklu kişilerden para alan ve sahte belge ve sahte evraklarla haksız kazanç sağlayan dört kişilik bir çete çökertildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sahte evraklarla vurguna 4 gözaltı… Ödeme alıp dolandırdılar

İstanbul Emniyeti; sahte belge ve sahte evraklarla haksız kazanç sağlayan dört kişilik bir çeteyi operasyonla çökertti. Çete üyeleri iddialara göre "İkamet İzin Süresi Uzatma" ve "Yasa Dışı Yollardan Yurt Dışına Çıkma" başta olmak üzere farklı gerekçelerle yabancı uyruklu kişilerden para aldı. Çete üyeleri hazırladıkları sahte evrak ve sahte belgeleri ödeme yapan kişilere verdi ve çok sayıda kişiyi dolandırdı. Yabancı uyruklu dört çete üyesi; Fatih İlçesi'nde "Danışmanlık" adı altında açtıkları firmalarında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

ÇOK SAYIDA SAHTE EVRAK ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 26 pasaport, 28 pasaport yaprağı, basıma hazır 38 boş kimlik kartı, 17 ikamet tezkeresi ve başvuru belgesi, 10 sürücü belgesi, 22 kira sözleşmesi, iki tapu senedi, iki geçici koruma belgesi, üç basım makinesi, iki kart kesme makinesi, üç boyutlu lazer, para kontrol cihazı, mor ışık cihazı, cilt kaplama makinesi ve çok sayıda hologram ele geçirildi. Bir çete üyesi tutuklandı. Diğer çete üyeleri de sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Sahte evraklarla vurguna 4 gözaltı… Ödeme alıp dolandırdılar
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