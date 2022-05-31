Haberler Yaşam Haberleri Sahte fiş basarak satan şebeke çökertildi!
Giriş Tarihi: 31.5.2022 20:52

Sahte fiş basarak satan şebeke çökertildi!

İHA
Sahte fiş basarak satan şebeke çökertildi!

Kocaeli başta olmak üzere 11 ilde sahte akaryakıt otomasyon fişleri basarak bunları para karşılığında satan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 7 kişi gözaltına alınırken 1 milyon 720 bin TL değerinde toplam 2 bin 576 adet sahte otomasyon fişi ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce mali suçların men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri, bazı şahısların Kocaeli başta olmak üzere 11 ilde sahte akaryakıt otomasyon fişleri basarak bunları para karşılığında sattığını tespit etti. Ekipler Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek şahıslara baskın düzenledi. Operasyonda 7 şahıs gözaltına alınırken 1 milyon 720 bin TL değerinde toplam 2 bin 576 adet sahte otomasyon fişi ve fiş basımında kullanılan yazıcılar ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 156 TL! 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge Başkan Erdoğan'a sunuluyor! Nefesler tutuldu: İşte Ek Gösterge ile birlikte emekli ikramiyesi ve maaşı hesapları
SON DAKİKA: 2022 emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü bildiriliyor! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşti! Mayıs 2022 enflasyon oranı belli oluyor: Beklenti anketi ve tahmini yayımlandı: TÜFE 5 aylık ve 6 aylık enflasyon ne zaman açıklanacak?
Muhalefetin o iddiasına en güzel cevap İlyas Dede'den: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesin'deki törene damga vurmuştu
Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi! Mansur Yavaş geri adım attı, bu kez de HDP çıldırdı
Ahmet Şık ve Erkan Baş'tan köprüde provokasyon! Görevini yapan polise yaka paça engel olmaya çalıştılar
SON DAKİKA: Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Bakan Kurum müjdeyi verdi: Ağustos ayında...
Son dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor! Bakan Çavuşoğlu tarih verdi; çok net NATO mesajı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte fiş basarak satan şebeke çökertildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA