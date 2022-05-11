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Giriş Tarihi: 12.5.2022

‘Sahte gelinler’ operasyonu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
‘Sahte gelinler’ operasyonu
Türkiye'nin birçok ilinde kadınların evlenme vaadiyle dolandırıcılık gerçekleştirdiği iddiaları, atv'deki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında işlenmesinin ardından günlerce kamuoyunda konuşulmuştu. Erkeklerin özellikle yaşlı, engelli ve mağduriyetlerinden yararlanan suç örgütünün, kadınların istenmesi, çeyiz ve düğününe kadar her şeyi planladıkları ortaya çıktı. Sahte gelinler amaçlarına ulaştıklarında ise, kendilerine takılan ziynet, para ve evde bulunan değerli eşyaları alarak kaçtı. Polis, titizlikle yürüttüğü soruşturmanın ardından Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirdiği "Sahte Gelinler" operasyonunda 21 kişiyi gözaltına alarak suç örgütünü çökertti. Suç örgütünün, 20'den fazla kişiyi mağdur ettiği ve 1.5 milyon lira gelir elde ettiği belirlenirken, örgüt üyesi erkeklerin, mağdurları kadın sesi çıkartarak kandırdıkları da ortaya çıktı.

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‘Sahte gelinler’ operasyonu
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