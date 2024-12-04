Sahte içki 17 kişiyi hayatından etti

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte sıklaşan sahte içki operasyonlarının yanı sıra sahte içkiye bağlı zehirlenme ve ölümler de artış gösterdi. Son 2 haftada 9 ilçede sahte içkiye bağlı zehirlenme şikâyetiyle hastaneye başvuran 46 kişiden 17'si hayatını kaybetti. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen özellikle yılbaşı döneminde sahte içki imalat ve tüketimi artıyor. İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kâğıthane, Sultangazi, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde son 2 hafta içerisinde toplam 46 kişi sahte içkiye bağlı zehirlenme şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan kişilerin 17'sinin vefat ettiği bildirildi. 22 kişinin tedavisi sürerken 7 kişinin ise taburcu olduğu açıklandı.