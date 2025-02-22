Sahte içki 3 ayda 65 can aldı

Ankara merkezli 7 ilde, son üç ayda gerçekleştirilen operasyonlarla sahte içki imalatçılarına ağır bir darbe indirildi. 65 kişinin ölümüne yol açan bu ölümcül ticaretin peşine düşen Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı içki üretimi ve satışına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi. 155 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan sahte içki ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Yetkililer, vatandaşları sahte içki konusunda uyararak güvenilir yerlerden alışveriş yapılması gerektiğini vurguladı.