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Giriş Tarihi: 15.11.2022

Sahte içki 3 can aldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
MEHMET AL MEHMET AL
Sahte içki 3 can aldı
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Piremir Mahallesi'nde, önceki gece sahte içki içen Şakir Çelik (56), Erol O. (55), Necip C. (61), Cihat İ. (50) ve Fuat İ. (49) aniden fenalaştı. İhbar üzerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişiden Şakir Çelik ve Erol O. kurtarılamadı. Akçağlayan Mahallesi'nde içki içtikten sonra rahatsızlanan M.K. (56) da hastaneye kaldırıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde de Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki emanetçide çalışan ve üst kattaki tek göz odada kalan Ahmet Nergiz (27), önceki gece sahte içki içti. Sabah cesedi bulunan Nergiz'in odasında sahte içki bulundu.

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Sahte içki 3 can aldı
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