Sahte içki bilançosu ağırlaşıyor! 9 ilde 29 kişi hayatını kaybetti

Geçen yıl çok sayıda insanın hayatına mal olan sahte içki yine hortladı. Özellikle yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte piyasaya sürülen sahte içkiler nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşandı.
EMNİYET 'ZEHİR' OPERASYONU DÜZENLEDİ
Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu düzenlemişti. İçişleri Bakanlığından 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçtiği belirtilmişti.
85 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldığı, 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 sahte bandrol ile 1168 şişe alkol aroması ele geçirildiği belirtilmişti. Operasyonlarda 85 şüphelinin gözaltına alındığı, 13 yasa dışı alkol imalathanesinin tespit edildiği açıklanmıştı.