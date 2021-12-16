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Giriş Tarihi: 16.12.2021 22:11

Sahte içki bilançosu ağırlaşıyor! 9 ilde 29 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki bilançosu ağırlaşıyor! 9 ilde 29 kişi hayatını kaybetti

Geçen dönemlerde çok sayıda can alan sahte içki yeniden patlak verdi. Son günlerde  İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sivas, Erzincan, Yalova, Antalya, Mersin ve Aksaray'da sahte alkol nedeniyle zehirlenen 29 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 22 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Sahte içki kaynaklı ölümlerin artmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü yurt geneinde birçok oprasyon düzenledi.

Geçen yıl çok sayıda insanın hayatına mal olan sahte içki yine hortladı. Özellikle yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte piyasaya sürülen sahte içkiler nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşandı.

9 İLDE 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son günlerde İstanbul'un Esenler ve Avcılar ilçesinde 8, Sivas'ta 5, Kahramanmaraş'ta 4, Gaziantep'te 4, Yalova, Erzincan ve Aksaray'da 2'şer, Antalya ve Mersin'de 1'er kişi yaşamını yitirdi. 22 kişinin ise tedavisi sürüyor.

EMNİYET 'ZEHİR' OPERASYONU DÜZENLEDİ

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu düzenlemişti. İçişleri Bakanlığından 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçtiği belirtilmişti.

85 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldığı, 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 sahte bandrol ile 1168 şişe alkol aroması ele geçirildiği belirtilmişti. Operasyonlarda 85 şüphelinin gözaltına alındığı, 13 yasa dışı alkol imalathanesinin tespit edildiği açıklanmıştı.

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Sahte içki bilançosu ağırlaşıyor! 9 ilde 29 kişi hayatını kaybetti
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