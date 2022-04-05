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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Sahte içki bir can daha aldı

ABBAS ÇAKAR
Sahte içki bir can daha aldı
İzmit'in Yenidoğan Mahallesi'nde oturan Güray Aksoy (58), geçen yıl 20 Aralık'ta satın aldığı sahte içkiyi tükettikten sonra fenalaşıp baygınlık geçirdi. Yakınları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aksoy, buradaki tedavisi sırasında durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. 107 gündür tedavisi devam eden Güray Aksoy, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Aksoy'un cenazesi, Bağçeşme Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Sahte içki bir can daha aldı
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