Sahte içki can almaya devam ediyor! 6 kurban daha





MANAVGAT'TA 4'ÜNCÜ KURBAN

Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha önce ölen 3 kişinin ardından, entübe edilen 4 kişiden Ali Çalışkan da dün sabah öldü. Entübe haldeki E.Ö., E.T., H.S. de yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Sahte içkileri üreten M.O. ise tutuklandı. Erzincan'da önceki gün Hasan Başer'in (72) ölümünün ardından, dün de Aydın Güler (63) yaşamını yitirdi. K.B., Y.A. ve S.T.'nin tedavileri devam ederken, olayla ilgili Y.B. ve M.C. gözaltına alındı, 1 kişinin de aranıyor. Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği ileri sürülen 2 çocuk babası terzi Erkan Partal (56), eşi tarafından ölü olarak bulundu. Partal'ın evinde pet şişe içinde alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde bulundu.