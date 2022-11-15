Sahte içki üç can daha aldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, önceki gün Şakir Çelik (56) ve Erol Oktay'ın (56), sahte içkiden zehirlenerek öldüğü olayda, hastanede tedavi altına alınan 12 kişiden Necip Cece de öldü. Tedavileri devam eden 11 kişinin hayati tehlikesi de sürüyor. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, sahte içkiyi, kendileri de hastanelik olan Fuat İ. ve ağabeyi Kamil Cihat İ. ile Raif A.'dan aldıklarını belirledi. Metil alkolü ise İzmir'de yaşayan O.Y.'nin, kargoyla Bursa'ya gönderdiği belirlendi. Bunun üzerine Raif A. (45) Bursa'da, O.Y. (43) ise İzmir'de gözaltına alındı. Bursa ve İzmir'de adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. İzmir Torbalı'da ise 63 yaşındaki Sadık Uyguntin içtiği sahte içki nedeniyle öldü. Bilecik'te Eskişehir'e etil alkol götüren İ.K.'nın kullandığı aracı durduran polis, 120 bidon içinde, 600 litre etil alkol ele geçirdi. Sürücü gözaltına alındı. Kocaeli'nde bir minibüste 300 litre etil alkol, yabancı ülke menşeli 645 içki bandrolü, farkı markalara ait bin 894 içki şişesi ve 760 şişe kapağı ele geçirdi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kaçak üretilen 1320 litre içki, 50 litre etil alkol ele geçirildi.