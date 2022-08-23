Sahte içki imalat deposuna operasyon

Ankara'nın Mamak ilçesinde kozmetik sanayinde kullanılan acı etil alkollerin denatüre edilerek, sahte alkollü içki üretiminde kullanılır hale getirildiği ve pet şişelerde satışa hazır hale getirildiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bir depoyu takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay boyunca depo detaylı olarak takibe alındı. Sahte alkollü içkilerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi ve ele geçirilebilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararıyla söz konusu tesise operasyon düzenlendi. Tesiste yapılan aramada, sahte içki imalatında kullanılan 3 ton 140 litre etil alkol ile bu etil alkollerin denatüre işleminde kullanılan IBC tanklar, alkol damıtma düzenekleri ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunan H.H.A, B.E.Y, M.K. ve O.K gözaltına alındı.