“Sahte İçki” imalatçısı İstanbul’da yakalandı… 5 ilde 6 kişinin ölümüne yol açmış…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; farklı illerde çok sayıda suça karışan ve hakkında 15 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Mehmet Ali T. isimli firariyi yakaladı. "Sahte İçki" imalatı ve satışı yapan Mehmet Ali T., iddialara göre imal ettiği ve sattığı sahte içkilerle beş farklı ilde altı kişinin ölümüne yol açtı. Mehmet Ali T., İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Esenyurt İlçesi'nde imal ettiği sahte içkilerle suçüstü yakalandı. Piyasa değeri 10 milyon lira olan altı ton alkollü sıvı ele geçirildi. Mehmet Ali T.'nin 2'si Mersin, Zonguldak, Kahramanmaraş, Çorum ve Erzincan'da imal ederek piyasaya sürdüğü sahte içkilerle altı kişinin ölümüne yol açtığı ifade edildi.

CEZAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Üzerinden; polislere yakalanmamak için kullandığı ve ağabeyinin kimlik bilgileri ve kendi fotoğrafıyla düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Mehmet Ali T.'nin 2020 ve 2022 yılları arasında sahte içki nedeniyle altı "Kasten Öldürme" suçundan arandığı, ayrıca toplam dokuz "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet, Tüketilecek Şeylere Zehir Katmak, Kasten Yaralama, Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Sebep Olmak, Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti" suç dosyasından dolayı hakkında yakalama kararları olduğu ifade edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.