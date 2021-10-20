Sahte içki imalathanesine samandan gizli geçit

Adana'da polis, bir çiftlik evinde 'sahte içki' üretildiği istihbaratı üzerine; söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. Ekipler, daha önce 'ahır' olarak kullanılan bir yapının, içine saman balyaları konulup, burada oluşturulan gizli bir geçit üzerinden giriş yapılan sahte içki üretim atölyesine ulaştı. Yapılan aramalarda plastik varillerde fermante edilmek üzere bekletilen 4 bin 960 litre 'sahte rakı' ele geçirildi; olayla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.

GİZLİ BİR ÜRETİM ATÖLYESİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mıdık Mahallesi'ndeki bir çiftlikte sahte içki üretildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. Operasyon, aynı zamanda da gizli bir sahte içki üretim atölyesini de açığa çıkarttı.

SAMANDAN GİZLİ GEÇİT!

Buna göre; daha önce ahır olarak kullanılan alana saman balyaları yerleştiren İ.A. ile oğlu A.A.'nın, balyalarla da gizli bir geçit yaptı. Geçitten girildiğinde de yine gizli bir laboratuvar oluşturulduğu ortaya çıktı. Samanların arasındaki gizli geçitten geçerek sahte içki üretim üssünü açığa çıkartan polis, plastik varillerde fermante edilmek üzere bekletilen tam 4 bin 960 litre sahte rakı ele geçirdi. Baba ve oğlu, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.