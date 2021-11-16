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Giriş Tarihi: 16.11.2021 02:24 Son Güncelleme: 16.11.2021 02:30

Sahte içki kullanan 3 kişi hayatını kaybetti

İHA
Sahte içki kullanan 3 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan bir kişinin sahte alkol kullanması sonucu evinde ölü olarak bulunmasının ardından ilçede 2 kişinin daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edild

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendisinden son 2 gündür haber alınamayan Ercan Üstündağ (29) isimli şahıs için harekete geçen polis ekipleri Şıhlar Mahallesi Kardöven sokaktaki evine giderek arama yapmak istedi.

Kapının açılmaması üzerine şahsın babasının yardımı ile kapıyı açan polis ekipleri Ercan Üstündağ'ın yerde yüz üstü yatar vaziyette bulunan cansız bedeniyle karşılaştı.

Ercan Üstündağ'ın sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilirken ilçede dün de Muharrem Sınık (51) ve Basri Çamlı (64) isimli şahıslarında sahte alkol kullanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Sahte içki kullanan 3 kişi hayatını kaybetti
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