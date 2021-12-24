Sahte içki operasyonları sürüyor! Merdiven altında imal edilen 1700 litre kaçak alkol yakalandı

Düzenlenen operasyonlarda, 250 şişe sahte alkollü içki ve 1700 litre sahte alkol ve sahte alkol üretim malzemesi, ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen sahte alkollü içkiler Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığına analiz yapılması için gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı analiz sonucunda alkol yapımında kullanılan maddelerin içerik ve miktar bakımından insan sağlığı açısından zararlı olduğu, kullanılması halinde öldürücü olabileceği tespit edildi.