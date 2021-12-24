Sahte içki operasyonları sürüyor! Merdiven altında imal edilen 1700 litre kaçak alkol yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışına geçit vermiyor. Polis ekipleri, son bir ay içinde sahte alkollü içki satışı ve imalatını yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik 10 ayrı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda, 250 şişe sahte alkollü içki ve 1700 litre sahte alkol ve sahte alkol üretim malzemesi, ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen sahte alkollü içkiler Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığına analiz yapılması için gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı analiz sonucunda alkol yapımında kullanılan maddelerin içerik ve miktar bakımından insan sağlığı açısından zararlı olduğu, kullanılması halinde öldürücü olabileceği tespit edildi.
Ayrıca yapılan operasyonlarda, 13 şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapılırken 90 ayrı iş yerine yapılan kontrolde ise "Tütün-Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasını Düzenleme Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında 20 şahsa işlem yapıldığı öğrenildi.