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Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:47 Son Güncelleme: 11.12.2021 12:04

Sahte içki operasyonu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Sahte içki operasyonu

Adana’da polis, ‘sahte içki’ üretimi yapılan mekanlara eş zamanlı şok baskınlar düzenledi; 3 bin 637 litre sahte rakı, ünlü firmalara ait şişelere doldurularak piyasaya sürülmeye hazırlanan 124 şişe de yine sahte alkollü ürün ele geçirildi; 11 kişi de yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşan yeni yıl kutlamaları öncesinde 'sahte içki' üretimini ve satış noktalarını mercek altına aldı. Adresler tek tek tespit edildi; kent genelinde eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi.

ÇÖP YIĞININDA DAMITIM

Buna göre zanlıların, derme çatma yapılarda çöp yığınları içinde; plastik varillerde fermante edilmek üzere bekleterek damıttıkları ürünleri, evlerinin tuvaletinde şişelere doldurduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda 3 bin 637 litre sahte rakı, ünlü firmalara ait şişelere doldurularak piyasaya sürülmeye hazırlanan 124 şişe sahte alkollü ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki sorgusu da sürüyor.

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Sahte içki operasyonu
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