Sahte içki operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşan yeni yıl kutlamaları öncesinde 'sahte içki' üretimini ve satış noktalarını mercek altına aldı. Adresler tek tek tespit edildi; kent genelinde eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi.

ÇÖP YIĞININDA DAMITIM



Buna göre zanlıların, derme çatma yapılarda çöp yığınları içinde; plastik varillerde fermante edilmek üzere bekleterek damıttıkları ürünleri, evlerinin tuvaletinde şişelere doldurduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda 3 bin 637 litre sahte rakı, ünlü firmalara ait şişelere doldurularak piyasaya sürülmeye hazırlanan 124 şişe sahte alkollü ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki sorgusu da sürüyor.