Sahte içki operasyonu

Adana'da kiraladıkları evi, cihaz ve aletlerle donatıp, kaçak bir üretim tesisine dönüştürüp, seri üretime geçerek hazırladıkları sahte içkileri, 300 mililitrelik su şişelerine doldurup, el altından piyasaya sürdüler. Polis, sahte içki nedeniyle yeni ölümler yaşanmaması için söz konusu kaçak atölyeleri tek tek tespit edip, sonrasında operasyon için düğmeye bastı. 2 farklı adreste yapılan aralamalarda 12 bin 187 litre sahte rakı ve 83 şişe de satışa hazır sahte içki ele geçirdi; olayla ilgili 5 kişi de gözaltına alındı.

EV DEĞİL KAÇAK ATÖLYE

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 'sahte içki' nedeniyle yeni ölümler yaşanmaması için kent genelindeki operasyon ve denetimlerine hız verdi. Bu kapsamda polis, kent merkezindeki iki ayrı evin, kaçakçılar tarafından kiralanıp, sonrasında gerekli cihat ve aletlerle donatılarak, 'kaçak bir üretim tesisi' oluşturulduğu istihbaratına ulaştı.

SERİ ÜRETİME GEÇMİŞLER

Ekipler, her iki adrese de eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirdi; 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Zanlıların, söz konusu kaçak üretim merkezinde seri üretime geçtiği, sağlıksız koşullarda ürettikleri sahte içkiyi de 300 mililitrelik su şişelerine doldurup kamufle ederek, bunu da el altından piyasa sürdükleri belirlendi. Operasyonda 12 bin 187 litre sahte rakı ile satışa hazır 83 litre de sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor.