Sahte içki şebekesine operasyon: 32 gözaltı

Urla, Karabağlar, Buca, Konak, Karşıyaka ve Bornova ilçelerinde bulunan 13 ikamet, 5 depo, 3 iş yeri, 11 araç ve 1 barakada yapılan aramalarda; 130 litre sahte rakı, 40 litre sahte votka, 193 litre sahte açık içki, 505 şişe sahte içki, 582 litre sahte etil alkol, 20 bin 782 adet taklit bandrol ve etiket, 10 bin 783 adet boş şişe, 8 bin 135 şişe kapağı ve kapüşon, 5 adet plastik tank, 115 adet gümrük kaçağı puro, 17 paket gümrük kaçağı sigara, 73 adet sigara sarma kağıdı, bin 136 adet içki yapımında kullanılan aroma, 179 adet sahte cinsel içerikli ürün, 4 adet alkolmetre ve 4 adet huni, yaklaşık 15 gram esrar maddesi ve 14 gram metamfetamin ele geçirildi.