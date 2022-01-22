Sahte içki, silah, uyuşturucu... Baba-oğul bunlarla yakalandı

İstanbul Polisi; Bağcılar Merkez Mahallesi'nde ikamet eden baba-oğul iki kişinin adreslerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulundurduklarını, adreste sahte içki ve uyuşturucu maddeler olduğunu tespit etti. C.U. ve B.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kayıtları olan iki şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 12 gram uyuşturucu madde, 20 litre sahte içki, sahte içki imalatında kullanılan termostat, derece, renklendirici sıvılar ve kimyasal maddeler bulundu. İki şüpheli "Yasa Dışı Silah Ticareti, Sahte İçki ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi.