Haberler Yaşam Haberleri Sahte içki, silah, uyuşturucu... Baba-oğul bunlarla yakalandı
Giriş Tarihi: 22.1.2022 15:34 Son Güncelleme: 22.1.2022 16:30

Sahte içki, silah, uyuşturucu... Baba-oğul bunlarla yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sahte içki, silah, uyuşturucu... Baba-oğul bunlarla yakalandı

İstanbul’da sahte içki imalatı yapan baba-oğul, sahte içkiler, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

İstanbul Polisi; Bağcılar Merkez Mahallesi'nde ikamet eden baba-oğul iki kişinin adreslerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulundurduklarını, adreste sahte içki ve uyuşturucu maddeler olduğunu tespit etti. C.U. ve B.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kayıtları olan iki şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 12 gram uyuşturucu madde, 20 litre sahte içki, sahte içki imalatında kullanılan termostat, derece, renklendirici sıvılar ve kimyasal maddeler bulundu. İki şüpheli "Yasa Dışı Silah Ticareti, Sahte İçki ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Sahte içki, silah, uyuşturucu... Baba-oğul bunlarla yakalandı
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