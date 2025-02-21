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Giriş Tarihi: 21.2.2025 18:24 Son Güncelleme: 21.2.2025 18:41

Sahte içki tehlikesi! Uzmandan uyarı geldi

Türkiye'de son zamanlarda sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümler, halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Onural Özhan, sahte içkilerin içerdiği metanolün yol açtığı tehlikelere dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Sahte içki tehlikesi! Uzmandan uyarı geldi

Türkiye'de son zamanlarda sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümler, halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

METANOL ZEHİRLENMESİ VE TEHLİKELERİ NELERDİR?

Sahte içkilerde bulunan metanol, endüstride ucuz maliyeti nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor. Doç. Dr. Özhan, metanolün vücutta emilimi ve dolaşıma geçmesiyle birlikte ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirtti.

Metanolün kendisi değil, vücutta parçalanmasıyla oluşan metabolitler olarak adlandırılan yıkım ürünlerinin bu zararlı etkilerden sorumlu olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Özhan, metanol zehirlenmesinin belirtileri arasında bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu, baş ağrısı, bulantı ve kusma, şiddetli karın ağrısı, sırt, kol ve bacaklarda ağrı, görme bozukluğu ve körlük olduğuna dikkat çekti.

YÜKSEK DOZLARDA ÖLÜM

Doç. Dr. Özhan, kandaki metanol konsantrasyonunun 20 mg/dL'yi aşması durumunda bu belirtilerin ortaya çıkabileceğini belirtti. 4-15 mL gibi düşük miktarlarda metanol alımının körlüğe, 15-100 mL gibi daha yüksek miktarlarda alımının ise ölüme neden olabileceğini söyledi.

TEDAVİ VE KORUNMA YOLLARI

Doç. Dr. Özhan, sahte içki zehirlenmesi vakalarında, acil servise başvuran hastalara metanolün vücuttan atılması için etanol (gerçek içkilerde bulunan alkol) tedavisi uygulandığını söyledi. Etanolün, metanolün enzimler tarafından parçalanmasını yavaşlatarak zararlı metabolitlerin oluşumunu engellediğini belirtti. Doç. Dr. Özhan, sahte içki tüketiminde ilk 5 saatin normal alkol tüketimi ile benzerlik gösterdiğini, bu nedenle 5 saatten sonra daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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Sahte içki tehlikesi! Uzmandan uyarı geldi
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