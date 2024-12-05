Sahte içki üreticilerine operasyon

İstanbul'da sahte içkiden ölümler sürüyor. Son 10 günde 55 kişi zehirlendi. Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar'da sahte içki satın alıp içen 15 kişi hayatını kaybederken, hastanelere kaldırılan 28 kişinin tedavilerinin sürdüğü, 12 kişinin ise tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldukları bilgisine ulaşıldı. Kentte ilk zehirlenme kaynaklı ölümler Beyoğlu, Şişli ve Ümraniye'de gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölüm ve zehirlenmelerin yaşandığı 9 farklı ilçede düzenlediği seri operasyonlarda hayatını kaybeden ve zehirlenmeler yaşayan kişilere sahte içki satışı yaptıkları tespit edilen 20 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan 8'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Beyoğlu'nda siparişler alarak motosikletle sahte içki satışı yapan bir kişi 'müşteri' rolüne giren sivil polisler tarafından suçüstü gözaltına alındı.Yapılan aramalarda sahte içki imalatında kullanılan 410 litre Etil- Metil Alkol, sahte içki yapımında kullanılan 6 adet anason, üzerinde bandrol bulunmayan çok sayıda kaçak puro ele geçirildi. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından 2024 yılı içerisinde düzenlenen operasyonlarda 300 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildiği ve yakalama oranlarında yüzde 483'lük bir artış sağlandığı vurgulandı.İstanbul Valisi Davut Gül de kentte sahte içki nedeniyle zehirlenmeler ile ilgili açıklama yaptı. Vali Davut Gül, "Son bir ayda İstanbul'da 55 kişi sahte içkiden zehirlendi. Bu kişilerden 15'i hayatını kaybetti. 19 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor, toplamda 28 kişinin tedavisi devam ediyor. Şimdiye kadar 12 kişinin tedavisi tamamlandı." diye konuştu.