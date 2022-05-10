Sahte içki üretilen kuaför salonuna operasyon

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli T.Y'nin kendisine ait Melikgazi İlçesi Belsin Mahallesindeki kuaför salonunda sahte içti ürettiğini belirledi. Adres tespitinin ardından harekete geçen ekipler, kuaför salonuna operasyon düzenledi. Yapılan baskında 40 şişe sahte bandrollü alkol ile 15 litre el yapımı sahte alkol ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken T.Y, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı.