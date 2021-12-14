Sahte içki yüzünden ölmüştü! Görüntüler ortaya çıktı!

Öldüren bayiye operasyon! İstanbul polisinden tekel bayiye sahte içki operasyonu | Video

Yeşilkent Mahallesi Şehit Adem Güney Sokak'ta oturan İbrahim Kaşıkçı, alkol zehirlenmesi sonucu yakınları tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Kaşıkçı bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.