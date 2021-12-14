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Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:21 Son Güncelleme: 14.12.2021 16:23

Sahte içki yüzünden ölmüştü! Görüntüler ortaya çıktı!

DHA
Sahte içki yüzünden ölmüştü! Görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Avcılar'da acı bir olay meydana geldi. Sahte içkiden zehirlenen İbrahim Kaşıkçı (52) yaşamını yitirdi. Kaşıkçı'nın sahte içkiyi alırkenki görüntüleri ortaya çıktı...

Öldüren bayiye operasyon! İstanbul polisinden tekel bayiye sahte içki operasyonu | Video

Yeşilkent Mahallesi Şehit Adem Güney Sokak'ta oturan İbrahim Kaşıkçı, alkol zehirlenmesi sonucu yakınları tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Kaşıkçı bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaşıkçı'nın ölmeden önce gittiği tekel bayiinden sahte içkiyi satın alırkenki görüntüleri ortaya çıktı. Polisin el koyduğu güvenlik kamerası görüntülerinde Kaşıkçı'nın iş yerine gelerek içki almak istediğini söylediği, bunun üzerine raflardaki yerine tezgah altındaki kutudan kendisine sahte içki şişesi verildiği görüldü. Yarım litreli pet su şişesindeki sahte içkiyi aldığı anları polis kanıt olarak dosyasına koydu.

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Sahte içki yüzünden ölmüştü! Görüntüler ortaya çıktı!
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