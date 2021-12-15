Sahte içki yüzünden ölmüştü! Satış yapan şüpheli tutuklandı

Avcılar'da oturan İbrahim Kaşıkçı, 2 gün önce alkol zehirlenmesi sonucu yakınları tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Kaşıkçı bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Küçükçekmece Başsavcılığı sahte alkol satışı yapan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.



SAHTE ALKOL SATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada " 13.12.2021 günü Avcılar ilçesinde ikâmet eden İbrahim Kaşıkçı'nın sahte alkol zehirlenmesi sonucu vefat etmesi nedeniyle soruşturmaya başlanılmış olup, sahte alkol satışı yapan şüpheli 14.12.2021 tarihinde tutuklanarak Metris Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. Soruşturma halen devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.