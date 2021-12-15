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Giriş Tarihi: 15.12.2021 18:28

Sahte içki yüzünden ölmüştü! Satış yapan şüpheli tutuklandı

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Sahte içki yüzünden ölmüştü! Satış yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Avcılar'da acı bir olay meydana geldi. Sahte içkiden zehirlenen İbrahim Kaşıkçı (52) yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sahte alkol sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Avcılar'da oturan İbrahim Kaşıkçı, 2 gün önce alkol zehirlenmesi sonucu yakınları tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Kaşıkçı bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Küçükçekmece Başsavcılığı sahte alkol satışı yapan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.


SAHTE ALKOL SATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI


Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada " 13.12.2021 günü Avcılar ilçesinde ikâmet eden İbrahim Kaşıkçı'nın sahte alkol zehirlenmesi sonucu vefat etmesi nedeniyle soruşturmaya başlanılmış olup, sahte alkol satışı yapan şüpheli 14.12.2021 tarihinde tutuklanarak Metris Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. Soruşturma halen devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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Sahte içki yüzünden ölmüştü! Satış yapan şüpheli tutuklandı
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