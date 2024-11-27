Sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti. Şişli ve Beyoğlu'nda sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2'sinin hayatını kaybetmesinin ardından polis çalışma başlattı. Sahte içkinin, Dolapdere Caddesi'ndeki bir binadan dağıtıldığı tespit edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese yapılan operasyonda yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kurtuluş Caddesi'ndeki bir tekel bayisine operasyon düzenledi. Bayi yakınındaki motokuryelerin üzerinde bir miktar sahte içki ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. AA