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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Sahte içkiden 4 ölüm daha

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
Sahte içkiden 4 ölüm daha

Antalya, Mersin, Aydın ve Şanlıurfa’da 4 kişi daha sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti. Son iki haftada ölenlerin sayısı 70’e yükseldi

Antalya'da bir turizm firmasında servis şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Halil Öz (46), 20 gün önce sahte içki içtikten sonra görme kaybı yaşadı. Fenalaşınca hastaneye kaldırılan Öz, önceki akşam yaşamını yitirdi. Yakınları, Öz'ün sahte içkiyi nereden aldığını bilmediklerini söyledi. Mersin'in Mut ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi görenlerden Necati Yılmaz hayatını kaybetti.



Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği belirtilen alkollü içkiden aldıktan sonra fenalaşan Mustafa Ersöz, (43), kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde de sahte içki içki nedeniyle fenalaşan İmam Demir (56), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sahte içkiden ölenlerin sayısı son iki haftada 70'e ulaşırken, 9 kentte düzenlenen operasyonlarda 13 bin 478 litre sahte içki ele geçirildi, 21 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan aynı rengi alması için sahte viskilere tiner konulduğu da belirlendi. -

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Sahte içkiden 4 ölüm daha
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