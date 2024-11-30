Sahte içkiden 5 günde 7 kişi öldü

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hastanelik olan 15 kişiden 7'si hayatını kaybetti.Son 5 gün içinde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt ve Ümraniye ilçelerinde sahte içki içen 15 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerden 7'si tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybederken, 8 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Konuyla ilgili olarak İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve bazı eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 410 litre etil ve metil alkol, 165 şişe sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan madde ele geçirildi.Bu arada Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından da ise içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 33 adet, toplamda 16 litre, üzerinde bandrol bulunmayan sahte içki ele geçirilirken, işletmeciler M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Beyoğlu'nda yakalanan Emre K. (30) ise çıkartıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.