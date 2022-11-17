Sahte içkiden can kaybı 6’ya yükseldi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 12 kişiden Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Mahmut Akça'nın ardından dün de Erhan Seper (67) hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 6'ya ulaşırken, tedavileri süren 6 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada sahte içki ile mücadele kapsamında Adana'da, bir gruba düzenlenen operasyonda, 660 litre sahte içki ve 220 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki depoya düzenlenen operasyonda 2.5 ton etil alkol, 806 alkol kiti, 4 bin 400 plastik boş tüp şişe ve 785 sahte etiket ele geçirilirken, E.A. gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde de 70 litre sahte içki ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Tokat'ta evlerinde ürettikleri sahte alkolü piyasaya sürmeye hazırlanan M.D. ve S.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evinde yapılan aramada ise 120 litre fermente içki ele geçirildi. -