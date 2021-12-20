Sahte içkiden hayatını kaybeden adamın eşinden dehşete düşüren sözler: Çığlık çığlığa öldü

"EŞİM ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA ÖLDÜ"

Dilek Havuççuoğlu'nun eşi Fikret Havuççuoğlu, "Eşimi sahte alkolden kaybettim. Ben alkol kullanmam ancak eşim benden habersiz kullanıyordu. Eşim en son alkol aldığında kötü oldu. Evin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden 25 liraya su şişesi içinde votka almış. Aldığı gün hemen içmiş. Eşim bana pazar günü, 'her yerim ağrıyor ve gözlerim görmüyor, ayaklarım üşüyor' dedi. Biz de hastaneye gittik. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen eşimi kaybettik. Eşim çığlık çığlığa öldü. Eşimin 25 liraya alkol aldığını bilmiyordum. Bilseydim aldırmazdım. İnsan sevdiğini göz göre göre ölüme bırakır mı?" dedi.