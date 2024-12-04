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Giriş Tarihi: 4.12.2024 13:14 Son Güncelleme: 4.12.2024 13:21

Sahte içkiden ölümler 17’ye yükseldi

İstanbul’da “Sahte İçki” nedeniyle ölümler çoğaldı. Dokuz ilçede 17 kişi hayatını kaybetti. Hastanelere kaldırılan 22 kişinin tedavileri sürerken, sahte içki satışı yapan 19 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte içkiden ölümler 17’ye yükseldi

Sahte içkiden zehirlenmelerin ve operasyonların devam ettiği İstanbul'da "Sahte İçki" nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar'da sahte içki satın alarak kullanan 17 kişi hayatını kaybederken, hastanelere kaldırılan 22 kişinin tedavilerinin sürdüğü, yedi kişini ise tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldukları bilgisine ulaşıldı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; ölüm ve zehirlenmelerin yaşandığı dokuz farklı ilçede düzenlediği seri operasyonlarda; hayatını kaybeden ve zehirlenmeler yaşayan kişilere sahte içki satışı yaptıkları tespit edilen 19 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Sahte içki satışı yapan sekiz kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Sahte içkiden ölümler 17’ye yükseldi
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