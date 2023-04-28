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Giriş Tarihi: 29.4.2023

Sahte içkiden ölümlere 50 yıl hapis

Sahte içkiden ölümlere 50 yıl hapis
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2021 yılında sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan 29 kişiden 12'si yaşamını yitirmişti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 tona yakın sahte içki ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında sanıklar Cengiz G., Metin D. ve Kudret U. için savcı mütalaasında müebbet hapis istedi. Mahkeme Cengiz G.'ye 3 kişinin ölümüne neden olmaktan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme 3 kişinin 16'şar yıl 8'er ay hapisle cezalandırmasına karar verdi. Heyet diğer sanıkların beraatine hükmetti.

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Sahte içkiden ölümlere 50 yıl hapis
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