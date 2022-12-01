Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü, 3 kişi tedavi altında

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan Özgür Ayabakan (33), evinde ölü bulundu. Ayabakan'ın sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan E.A. (50), N.Ç. (22) ve M.Y'nin (43) ise tedavileri sürüyor. Sahte içki sattığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Kütahya'da 2 gün önce hayatını kaybeden 56 yaşındaki Mehmet Kara'nın da sahte içkiden hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.