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Giriş Tarihi: 19.1.2022 09:38 Son Güncelleme: 19.1.2022 10:55

Sahte içkiden zehirlenmede 1 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Sahte içkiden zehirlenmede 1 kişi tutuklandı

Kocaeli Gebze İlçesinde meydana gelen sahte içkiden zehirlenme sonucu, fenalaşan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Turgut Baydar (73), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İçkiyi satın aldığı tespit edilen kişi ise yakalanarak tutuklandı.

Gebze ilçesinde 09 Ocak 2022 günü meydana gelen sahte içki tüketimi sebebiyle zehirlenme olayında, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Turgut Baydar (73), fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 haftadan bu yana hastanede tedavisi devam eden Baydar, önceki gün fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucu, Baydar'a sahte içki sattığı tespit edilen İ.Ş, zehirlenme ve kasten öldürme iddiası ile yakalanarak gözaltına alındı.

Daha öncede kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan ve kasten yaralama suçundan kaydı bulunan zanlı, Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden Gebze İlçesi Köşklü Çeşme Mahallesi sakinlerinden olan işçi emeklisi Turgut Baydar ise Gebze Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.

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Sahte içkiden zehirlenmede 1 kişi tutuklandı
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